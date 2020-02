Trani, vandali in azione nel mirino auto e fioriere

TRANI - Nonostante il fine settimana appena trascorso, imperniato soprattutto sulle notizie e conseguenti preoccupazioni a causa del dilagare del coronavirus, che avrebbero consigliato una moderazione di toni e comportamenti, il fine settimana a Trani è stato segnato dalle scorribande di teppisti che hanno danneggiato vetture ed elementi di arredo urbano.

In via delle Crociate, intorno alle 7.30 di domenica, una residente ha fatto l’amara scoperta di quanto la sua auto sia stata ammaccata a calci e gli specchietti retrovisori, demoliti e fatti cadere sull’asfalto e marciapiede.

È probabile che anche altre vetture abbiano subito lo stesso «trattamento», ma che nel frattempo i proprietari fossero andati via. I vandali degli specchietti retrovisori stanno da tempo colpendo in città, soprattutto nelle notti del fine settimana, e sui social spesso si scorgono segnalazioni e proteste sul punto.

In questo caso la vettura danneggiata si trovava sotto l’azione di telecamere di una vicina attività commerciale, e tutto questo è stato specificatamente indicato nella denuncia ai carabinieri della Compagnia di Trani, cui spetterà il compito di visionare le immagini per l’eventuale individuazione dei responsabili.

Contemporaneamente, in piazza Tomaselli, ignoti hanno rovesciato una delle fioriere che separano la carreggiata stradale dalla piazza stessa, così da evitare il parcheggio selvaggio di veicoli davanti alla chiesa di San Toma.

In un vicino cestino dei rifiuti, bottiglie di birra e vodka appena consumate, probabile segno del fattoche queste azioni siano la diretta conseguenza degli effetti dell’alcol su giovani e, non è da escludere, minori in barba ai divieti di somministrazione previsti con regolamento di polizia urbana e ordinanza sindacale.