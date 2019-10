Trani, estorce denaro a imprenditore con metodo mafioso: arrestato 38enne

I carabinieri di Trani (Bt) hanno arrestato e condotto in carcere un 38enne, Patrizio Romano Lomolino, con numerosi precedenti. L'uomo è responsabile di tentata estorsione, in tre diversi episodi tra gennaio e maggio 2019, in un caso in concorso con un'altra persona, e un'estorsione effettivamente consumata.

Le indagini sono partite dopo il ritrovamento di 13 chili di tritolo e l'arresto di un 66enne del Brindisino, Gaetano Arnesano, che aveva anche un ordigno pronto all'uso. Dalle indagini è emerso quindi un contesto criminale che ha portato all'arresto di Lomolino, con l'aggravante del metodo mafioso. L'indagato infatti dopo aver fatto leva sulla sua contiguità con ambienti criminali organizzati ha tentato di estorcere denaro a due imprenditori. Al primo, del settore immobiliare, ha cercato di estorcere 3mila euro, senza risultato; gli è andata meglio col secondo, titolare di un'impresa funebre, a cui Lomolino ha chiesto di stampare un manifesto, del costo di circa 60-80 euro, per una persona a lui vicina. Lomolino inoltre minacciava l'imprenditore di dare fuoco alla sua attività.