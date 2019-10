Barletta, incensurato ha in casa 50kg di marijuana: arrestato

Nella mattinata di ieri la polizia di Barletta ha arrestato un incensurato del posto, il 43enne Raffaele Lacalamita, per coltivazione e produzione ai fini di spaccio di marijuana. L'uomo era stato notato mentre sostava in compagnia di alcuni assuntori di droga in Piazza Principe Umberto, perciò gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, in una masseria, e hanno trovato una pianta di marijuana, di due metri e mezzo, altre 60 piante stipate nella stalla, e rami appesi a essiccare ed esposti all'azione di diversi ventilatori. Il quantitativo totale di droga trovato in casa dell'uomo è di 50 chili: il 43enne è stato arrestato e si trova nel carcere di Trani.