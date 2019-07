Mafia e droga ad Andria, colpo al clan: 13 condanne definitive

Tredici ordini di esecuzione pena per altrettante condanne definitive a pene comprese tra 8 anni e 2 anni e 8 mesi di reclusione sono stati eseguiti da Polizia e Carabinieri nei confronti del gruppo criminale armato dei Pistillo-Pesce dedito al traffico di droga ad Andria.

In particolare sono state eseguite le pene nei confronti del 57enne di Andria Michele Fortunato (7 anni e 6 mesi di reclusione da scontare in carcere), del 39enne di Bari Nicola Lovreglio (4 anni e 20 giorni, decreto sospensione), del 38enne di Andria Giuseppe Pesce (4 anni e 6 mesi, carcere), del 35enne di Andria Salvatore Pistillo (5 anni e 1 mese, decreto sospensione), del 48enne di Andria Felice Spione (3 anni, 10 mesi e 20 giorni, decreto sospensione), del 41enne di Andria Tommaso Loconte (8 anni, irreperibile), del 53enne di Andria Vincenzo Pasculli (8 anni, irreperibile), degli andriesi Antonio, Riccardo e Vincenzo Leonetti (2 anni e 8 mesi), del 32enne di Andria Gianluca Pesce (8 anni), della 35enne di Trani Marianna Gallo Di Pinto (6 anni e 8 mesi).

Stando alle indagini coordinate dalla Dda di Bari, il gruppo criminale a partire dal 2004, su ordine del capo clan Francesco Pistilli, da anni detenuto per condanne definitive per mafia, si riforniva di droga che poi spacciava al minuto nei quartieri San Valentino e nella città vecchia di Andria attraverso squadre di pusher, vedette e comunicando tramite apparati ricetrasmittenti, con una cassa comune per la ripartizione dei proventi.