Termoli, muore 51enne di Barleta: era un senza fissa dimora

Un uomo di 51 anni, originario di Barletta, senza fissa dimora, è stato trovato cadavere oggi pomeriggio in via D'Ovidio, in una strada del centro cittadino di Termoli. A notarlo, alcuni passanti. La salma è stata composta nell’obitorio del San Timoteo per la ricognizione cadaverica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise ed i Carabinieri. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato colto da malore. L’uomo viveva in ricoveri di fortuna a Termoli.