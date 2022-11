Basket, Brindisi missione impossibile: assalto alla capolista Tortona

BRINDISI - Con Marquise Reed forse recuperato e con Nick Perkins che non si è allenato per un forte dolore alla mano a causa di una botta ricevuta mercoledì, la Happy Casa Brindisi tenta oggi la «mission impossible» nella 6ª giornata del campionato di lega A di basket: essere causa del primo inciampo in campionato per chi è in vetta. Alle 19, infatti, al Palapentassuglia (ore 19, diretta Elevens Sport) la Happy Casa Brindisi di coach Vitucci affronta la Bertram Yachts Derthona Tortona di coach Ramondino.

Ed a chi affidarla, la missione impossibile, se non all’ex di turno? Quel Bruno Mascolo che non ha mai nascosto qualità e quantità del rapporto che lo ha legato alla società dalla A2 al campionato di vertice e che anche ora i suoi ex compagni di maglia giudicano «ottimo elemento» al pari del giudizio che Mascolo ha già determinato in riva all’Adriatico. «Trasferta insidiosa per la Bertram Yachts Derthona Tortona, di scena al PalaPentussuglia di Brindisi contro l’Happy Casa», titolano alcuni siti specializzati, senza considerare acciacchi e malanni nel team del presidente Marino e di coach Vitucci, reduce da due giri a vuoto in campionato (a Reggio) e in Coppa (a Veroli) e con un rientrato Dikembe Dixson che ha molto da lavorare orima di mettersi al passo con i compagni di squadra.

Oggi bisognerà sfoderare la migliore e più aggressiva difesa per restare attaccati al match e tentare la zampata. «Un colpo di mercato nella stagione precedente con Daum e Macura, ed un altro grande colpo Con Radosevic. Squadra in continua ascesa, cercando di spostarsi sempre di più verso il top del ranking», aveva detto coach Alberto Morea alla «Gazzetta» prima che iniziasse il campionato. «Attualmente al top del ranking», potremmo confermare adesso, avendo visto la squadra di coach Ramondino sul parquet dove va inanellando successi tanto da essere imbattuta a punteggio pieno. Ma se proprio la Happy Casa, tante volte è stata capace di smentire i pronostici, perché non credere che proprio oggi possa essere lei la pietra d’inciampo? Arbitrano la gara Carmelo Paternicò, Alessandro Nicolini e Marco Catani.

SERIE A2 - Le pugliesi impegnate nel «girone rosso» di A2 giocano entrambe alle ore 18. Al PalaTricalle «Sandro Leombroni» l’Allianz Pazienza San Severo fa visita alla Caffè Mokambo di coach Stefano Rajola che si aspetta «una gara molto equilibrata fra due squadre più o meno dello stesso livello, sebbene loro siano partiti molto bene in stagione». È la giornata dell’ex, Michele Serpilli, che «affronterà il suo recente passato». «Nessun problema per il roster giallonero; per la vicina trasferta di Chieti si parte con l’organico completo» , ha detto coach Damiano Pilot che del roster teatino dice essre composto da «diversi tiratori puri, soprattutto le guardie, e quindi si focalizza molto sul gioco di uscita dai blocchi». Al Palasport «San Giuseppe da Copertino», sempre alle 18, la HDL Nardò di coach Gennaro di Carlo affronta la Unieuro Forlì di coach Antimo Martino e Daniele Cinciarini. «lottare con il sangue agli occhi dal primo minuto» è la richiesta di coach Di Carlo ai suoi.