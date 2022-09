Brindisi, un bagno di solidarietà: a Martina prove tecniche di serie A

BRINDISI - Dalle porte chiuse del PalaMangano di Scafati per questioni di agibilità a quelle aperte, anzi spalancate, del PalaWojtyla di Martina Franca, non solo in ossequio al titolare dell’impianto sportivo martinese, ma perché l’ultima gara della preseason della Happy Casa Brindisi sarà tutta all’insegna della solidarietà, esige il massimo delle presenze e sarà utile per verificare lo stato della preparazione proprio incontrando nuovamente la matricola campana in un altro derby del Sud.

Domenica prossima sarà l’ultima senza il basket che conta, quello dei punti che stilano la classifica del campionato nazionale di basket Lega A, nel quale la squadra brindisina del presidente Ferdinando Marino e di coach Frank Vitucci è protagonista per l’undicesimo anno consecutivo. E domani sera, tuttavia, alle ore 18, la Happy Casa conclude ufficialmente la prestagione in occasione dell’ultima amichevole organizzata dal title sponsor Happy Casa Store con il patrocinio del comune di Martina Franca.

«A distanza di quattro anni dallo scorso appuntamento di settembre 2018, la squadra biancoazzurra tornerà a calcare il parquet del PalaWojtyla e lo farà ancora una volta per una causa benefica - spiegano dalla società -. L’incasso dell’amichevole sarà infatti interamente destinato all’acquisto di attrezzature sportive presso il parco pubblico di via Leone XIII, area verde alle porte di Martina Franca. L’ingresso per assistere al match tra Happy Casa Brindisi e Givova Scafati avrà il costo di 5 euro».

«Parlo a nome di tutta l’azienda quando dico che siamo molto contenti di poter rivivere a Martina Franca un appuntamento di grande basket e solidarietà - ha detto il direttore marketing di Happy Casa Store, Michele Funetta -. Abbiamo scelto, in accordo con il Comune e la Società, di devolvere il ricavato della raccolta alla sistemazione e completamento di un parchetto cittadino per renderlo uno spazio ottimale per i bambini del quartiere e le famiglie, consapevoli del ruolo importante che ricopre lo sport nella crescita e socializzazione». Non diversamente l’Assessore allo Sport del Comune di Martina Franca, Vincenzo Angelini che ha ringraziato «sentitamente i dirigenti della New Basket Brindisi per aver scelto di organizzare a Martina Franca l’ultima amichevole della squadra contro la Givova Scafati, e li ringrazio ancor più - ha aggiunto - per la volontà di destinare l’incasso della gara all’acquisto di attrezzature sportive, da collocare presso uno dei parchi pubblici del nostro Comune. Credo fortemente che la nostra Città abbia bisogno di spazi urbani sempre più attrezzati per consentire l’esercizio in forma gratuita di attività ginnica, pertanto non posso che essere particolarmente grato alla Società per aver deciso di contribuire, con questo nobile gesto, al raggiungimento di tale obiettivo. Si tratterà di una gara di grande livello tecnico, particolarmente sentita, e sono certo che la nostra città, che è anche sede del title sponsor Happy Casa Store, saprà rispondere al meglio».

«Grande livello tecnico». Ed è proprio così, perché coach Vitucci che a Scafati ha visto i suoi particolarmente battaglieri e capaci di rimontare un notevole gap di punti da allora ha dovuto fare a meno di alcuni atleti, ha visto altri con qualche calo nel rendimento e l’incontro di domani è davvero l’ultima esercitazione utile soprattutto per vedere a che punto si è con l’assimilazione delle indicazioni tecniche e, non ultimo, anche per stabilire le condizioni fisiche del gruppo.

Burnell ha saltato l’ultima gara di preparazione per una distorsione ed in questi giorni si è allenato regolarmente; Dixson fa ancora preparazione differenziata, ragione per la quale non dovrebbe essere domani della partita, preferendo il coach farlo ritornare per la gara di Verona. Al palaPentassuglia, in questi giorni si è visto un ambiente sereno. A Martina si attende un’altra prova da tanti punti di Reed, Bowman e Perkins. Non si gioca per i due punti, è vero, ma il test è egualmente importantissimo e gli spettatori se ne accorgeranno.