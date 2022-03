Final Eight di Coppa Italia, Bisceglie ko ma tra gli applausi

ROSETO-LA PULITA & SERVICE BISCEGLIE 78-60

PALLACANESTRO ROSETO: Di Emidio 10, Pastore 10, Nikolic 8, Amoroso 12, Serafini 11, Zampogna 8, Mraovic, Di Carmine 2, Mei 3, Bassi 10, Mariani. All. Quaglia.

LA PULITA & SERVICE BISCEGLIE: Dron 6, Fontana 14, Dri 16, Enihe 8, Dip 6, Giunta 2, Giannini 1, Vavoli 7, Tibs, Provaroni, Mastrodonato. All. Nunzi.

ARBITRI: Barbieri di Roma, Cassinadri di Bibbiano (Reggio Emilia).

PARZIALI: 24-24; 49-34; 68-45; 78-60.

NOTE: usciti per cinque falli Mraovic, Dip. Tiri da due: Roseto 24/41, Lions Bisceglie 13/39. Tiri da tre: Roseto 7/21, Lions Bisceglie 7/21. Tiri liberi: Roseto 9/13, Lions Bisceglie 13/21. Rimbalzi: Roseto 38, Lions Bisceglie 33. Assists: Roseto 20, Lions Bisceglie 6.



A Roseto degli Abruzzi l’«alba» della final eight di Coppa Italia di B di basket è fulminea per Bisceglie. La formazione di Nunzi esce sconfitta dalla squadra di casa nel primo turno della competizione tricolore. «Solo applausi per i nerazzurri che si sono guadagnati l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia» scrive la società sui social. Troppo forte Roseto, come svela il suo +18 finale che è anche un riflesso della squadra attuale leader del gruppo C del campionato di B. Nel gruppo D della stessa serie non sfigura Bisceglie, che è attualmente la prima squadra del plotone pugliese, classificata in seconda posizione, a -6 dalla vetta occupata da Agrigento.

Il campionato di B di basket riprenderà il prossimo weekend, nel 23° turno, con questa agenda per il gruppo pugliese: Pozzuoli-Cus Jonico (19/3), Forio-Bisceglie (20/3), Torrenova-Monopoli (20/3), Cassino-Ruvo di Puglia (19/3), Formia-Molfetta (20/3). Questa la classifica di B, girone D: Agrigento 38; Bisceglie 32; Ruvo 30; Torrenova, Salerno 28; Sant’Antimo, Cus Jonico Taranto 26; Ragusa, Reggio Calabria 24; Monopoli, Molfetta, Pozzuoli 16; Virtus Cassino 14; Avellino 10; Formia 2.