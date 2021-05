Brindisi Basket perde contro la Dinamo Sassari: 90-97

Diciassette giorni di virus imperversante si vedono tutti: la Happy Casa dal grande cuore cede le armi nel finale ad un Banco di Sardegna, senza coach Pozzecco in panchina, punito dalla società. Ma nulla è perduto in vista delle posizioni play off. Domani sera si gioca di nuovo a Trento e con qualche atleta in più. Il match si conclude al quarto tempo con 97 punti per il Sassari contro i 90 del Brindisi.

Coach Vitucci si affida ad uno starting five a stelle e strisce con Bostic, Harrison, Thompson, Willis, Perkins iscrivendo a referto anche il figlio Marco, play 16enne.