Basket, esordio con sconfitta per il Brindisi in Champions League

Sconfitta in Lituania per Brindisi nel primo match stagionale di Champions League. La squadra di Vitucci, reduce dall’exploit in campionato in casa di Milano, infatti, è stata sconfitta dal Neptunas nella 1a giornata del girone D di Champions League. E’ finita 81-71 per i locali con i seguenti parziali: 24-26, 43-36, 62-54.