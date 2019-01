Basket, Happy casa vince a Trento e va in Final eight

Una tripla a fil di sirena condanna la Dolomiti Energia Trento alla sconfitta in una partita della 15/a giornata di Serie A: l’Happy Casa Brindisi si impone 76-79 e si qualifica alle Final Eight di Coppa Italia, lasciando fuori proprio la squadra di casa.

A Trento non è bastato un primo tempo da 48 punti, 18 punti di Marble e i 16 di Craft perchè la beffa è arrivata nel finale, con un’autentica prodezza dell’ex Moraschini dopo i liberi di Gomes che avevano pareggiato i conti a quota 76. (