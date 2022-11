Bari, il Parco Rossani si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale

La prima volta del mercatino natalizio all’interno del parco Rossani, ma anche il confermato calendario delle aperture straordinarie dei mercati settimanali di merci varie in diversi quartieri. Prende forma a Bari il cartellone degli appuntamenti commerciali durante le Festività.

Piazze, strade e date nelle quali i consumatori potranno effettuare gli acquisti con un inevitabile occhio al portafoglio. Nei giorni scorsi Comune e associazioni di categoria hanno definito il calendario natalizio: si inizia domenica 4 dicembre con l’apertura straordinaria del mercato settimanale del venerdì in via De Ribera al quartiere San Paolo e si chiude sempre qui venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Nel mezzo ci saranno gli appuntamenti dell’Immacolata in via Salvemini e di domenica 11 dicembre in via Vaccarella a Carbonara e a Torre a Mare.

Verso Natale Altra domenica di mercato il giorno 18 - ancora una volta in via Salvemini - e a Santo Stefano, lunedì 26, in via Portoghese nei pressi delle Piscine Comunali per il consueto appuntamento con le bancarelle del lunedì. Nessuna apertura straordinaria invece nei mercati giornalieri di frutta e verdura. Nei giorni festivi le strutture coperte resteranno chiuse. «Non abbiamo avuto adesioni. L’unica apertura in deroga resta quella serale del 23 dicembre, giorno dell’antivigilia. Le aperture straordinarie dei mercati restano comunque una buona opportunità per gli operatori e per i clienti» spiega l’assessora allo Sviluppo Economico Carla Palone.

Casette lungo la muraglia Ma Natale vuol dire anche mercatini e bancarelle dove poter acquistare regali e articoli a tema. Confermate le 24 casette lungo la Muraglia a Bari vecchia, gli altri appuntamenti saranno organizzati dai Municipi. «Ci sarà un vintage market a dicembre all’interno del Palaflorio di Japigia e alcune iniziative con Coldiretti. Già a fine novembre, dal venerdì alla domenica, ci sarà una tre giorni denominata “Cibi di Strada” in piazza del Ferrarese in compagnia di alcuni chef che cucineranno con prodotti a chilometro zero» spiega il presidente del I Municipio Lorenzo Leonetti. Ben più articolato il programma del II Municipio Carrassi-Picone-Poggiofranco-Mungivacca con la decisione di allestire un villaggio di Babbo Natale all’interno del neonato parco Rossani.

La vera novità «Non avrà nulla da invidiare agli eventi previsti nel Murattiano - scherza il presidente Gianlucio Smaldone -. Il nostro progetto, tutto a costo zero per il Municipio, prevede un mercatino con operatori locali, zero cineserie ed articoli a tema natalizio. Ci saranno anche degli stand dedicati al food e un’area dedicata alle giostre per i più piccoli. L’evento, molto apprezzato, che abbiamo di recente organizzato ad Halloween ci ha dimostrato che proprio le famiglie e i più piccoli vogliono vivere il parco della Rossani».

I quartieri Nei prossimi giorni il II Municipio affronterà anche il tema delle luminarie. «Seppur consapevoli del momento di difficoltà e di austerity, vogliamo mettere le luci nelle principali strade dello shopping per dare supporto ai nostri commercianti. E se nelle pieghe del nostro bilancio municipale dovessimo troveremo delle risorse in più organizzeremo anche degli eventi e degli spettacoli durante il mercatino della Rossani». Una ex Caserma Rossani che si veste quindi a festa in occasione del suo primo Natale. Il parco è stato infatti inaugurato meno di nove mesi fa, lo scorso 21 marzo. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità anche sui cartelloni organizzati nelle periferie e in particolare dai Municipi di San Paolo-San Girolamo, Palese-Santo Spirito e Carbonara-Ceglie-Loseto.