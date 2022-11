BARI - Si apre uno spiraglio per la vertenza Baritech, l’azienda nella zona industriale di Bari che, nei giorni scorsi, ha annunciato che era stata avviata una trattativa per la vendita dei capannoni ma senza garanzie occupazionali per i 118 dipendenti.

Oggi si è svolta una riunione alla Regione, alla quale hanno partecipato la task force per le crisi aziendali guidata da Leo Caroli, i sindacati e Baritech.

L'azienda, secondo quanto riferisce la Cgil presente all’incontro, si sarebbe detta possibilista per un passo indietro. In sostanza nell'incontro sarebbe emerso l’impegno a retrocedere dall’accordo preliminare firmato per la vendita dei capannoni e di favorire l’avvio di un negoziato con chi è pronto ad assumere i lavoratori e, al subentro si faccia carico dei debiti accumulati.

«Non vogliamo fare una distinzione tra vinti e vincitori - commenta la segretaria generale della Cgil di Bari Gigia Bucci - vogliamo rilanciare l’elemento dignità sociale che si riconosce solo mettendo al centro il valore del lavoro. Continueremo a mettere in campo tutte le azioni di lotta necessarie per salvare tutti i posti di lavoro».

La situazione, però, resterebbe comunque complessa: ci sono altre due proposte, di cui una formalizzata e trasmessa alla task force mentre il tempo stringe: il 31 dicembre scadrà anche la cassa integrazione.