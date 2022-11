Persone non autorizzate invadono i binari: ritardi e disagi sulla linea Foggia-Bari

BARI - Dalle 13.35 sulla linea Foggia - Bari, il traffico ferroviario è rallentato tra le stazioni di Bari Santo Spirito e Bari Parco Nord a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. È in corso un intervento da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Si riportano rallentamenti fino a 40 minuti. Tutti gli aggiornamenti a questo link: https://www.rfi.it/it/news-e-media/infomobilita/aggiornamenti/2022/11/10/linea-foggia---bari--dalle-ore-13-35-traffico-ferroviario-rallen.html