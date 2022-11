Bari, alla RSSA Villa Giovanna Korian screening gratuiti per il diabete

BARI - La RSSA Villa Giovanna Korian a Bari, in collaborazione con il Centro specialistico per la cura del diabete Korian, celebra la Giornata mondiale del diabete offrendo screening gratuiti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione del territorio alla prevenzione.

Il 14 novembre dalle 15 alle 18, nella struttura in via Puccini 6/10 a Bari, gli specialisti Korian saranno a disposizione della popolazione per effettuare esami gratuiti che consisteranno in una breve raccolta anamnestica- che resterà condivisa tra medico e paziente -misurazione della glicemia, restituzione da parte dello specialista di un feedback e, quindi, reindirizzamento verso il medico di medicina generale e/o verso pacchetti specifici offerti dal Centro specialistico per la cura del diabete Korian.

“Da sempre siamo attenti alla salute e quest’anno, in occasione della Giornata mondiale del diabete, vogliamo sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e controllo del diabete”, ha dichiarato Antonella Giustino, Direttore Gestionale Villa Giovanna Korian. “Con grande gioia e impegno, celebreremo questa importante giornata, offrendo screening gratuiti, per dimostrare, ancora una volta, la nostra vicinanza alla comunità e al territorio barese”. Per prenotare lo screening: Villa Giovanna telefono 3420458642.