Università di Bari: accordo con Adisu per servizio mensa per gli studenti fuori sede

BARI - Dopo una lunga trattativa, gli studenti delle università pugliesi hanno trovato l’accordo con Regione e Adisu per garantire ai fuori sede l’accesso alle mense due volte al giorno con una sola trattenuta, ovvero 750 euro l'anno. Questa mattina è stato pubblicato il decreto, come fanno sapere gli studenti di Link. «I fuori sede avranno accesso a 310 pasti all’anno con una singola trattenuta, due volte al giorno, senza più alcuna restrizione - commenta Gennaro Cifinelli rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione Adisu Puglia, sede di Bari - Il precedente bando prevedeva invece il diritto a un solo pasto al giorno, e gli studenti sarebbero stati obbligati a versare una seconda trattenuta, prelevata dalla borsa di studio, per accedere due volte alla mensa». L’accordo riguarda tutte le università pugliesi. L'obiettivo degli studenti adesso è andare avanti, per apportare miglioramenti strutturali al sistema di diritto allo studio pugliese.

«Ci impegneremo a fondo per sostanziare i bei progetti di Puglia Regione Universitaria e per rendere il sistema di diritto allo studio della nostra Regione avanguardia nel Paese. Il diritto allo studio dovrà continuare a essere punto centrale della programmazione politica dell’amministrazione regionale se vuole garantire un futuro a noi giovani» conferma Margherita Coccioli, rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione Adisu Puglia, sede di Lecce.