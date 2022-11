Bari, Decaro: «A Natale ci saranno albero e luci ma la festa sarà più sobria»

BARI - «Manca un mese all’inizio delle nostre feste di Natale. Con la tradizionale festa di San Nicola, il 6 dicembre, anche quest’anno illumineremo il nostro albero in piazza del Ferrarese. Lo faremo tutti insieme, come sempre, ma nel rispetto del periodo che stiamo vivendo e delle difficoltà economiche che in questi mesi tutti dobbiamo affrontare. I festeggiamenti saranno quindi più sobri rispetto agli altri anni». Lo scrive su facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, precisando che «l'amministrazione comunale ha voluto comunque abbellire la città con luminarie e piccoli eventi che possano attrarre cittadini e turisti così da sostenere le attività commerciali che proprio nel periodo natalizio possono contare su qualche occasione di lavoro in più».

«Infine - aggiunge - crediamo sia giusto, nonostante il momento, non abbandonare quei riti e quei momenti che ci fanno stare insieme e ci regalano un momento di bellezza, perché il Natale è soprattutto la festa dei più piccoli ed è giusto che loro possano continuare a vivere la magia di queste giornate».