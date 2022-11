A Sammichele di Bari la mensa dei bimbi dell'asilo sarà gratuita fino al 2027

BARI - A Sammichele, piccolo Comune in provincia di Bari, la Giunta guidata dal sindaco Lorenzo Netti, ha deliberato che per tutta la durata del mandato, quindi sino al 2027, la mensa per i bimbi sino a sei anni che frequentano l'asilo sarà gratuita per tutti, indipendentemente dall’Isee delle famiglie. Il provvedimento è stato adottato.

Tra le motivazioni anche quella che «consumare un pasto in comunità non significa condividere soltanto il cibo ma, piuttosto, utilizzarlo come occasione di socializzazione», si legge nella delibera già in vigore. «Stante l’alto valore etico-sociale del servizio di refezione scolastica» viene quindi «stabilità la gratuità del servizio».