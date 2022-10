BARI - «Una donna è stata colpita con un masso nei pressi del mercato di via Amendola, inaugurato in pompa magna dalla Giunta Decaro e subito dopo abbandonato da tutti»: la denuncia arriva da un post su Facebook di Michele Picaro che attacca l'amministrazione comunale: «Avrebbe dovuto vigilare e tutelare la struttura pagata dai cittadini baresi che da mercato (progetto fallito da tempo) è divenuta fissa dimora di chi vuole drogarsi, ubriacarsi e arrecare disturbo della quiete pubblica».

«Stamattina uno di questi assidui frequentatori - spiega nel post - ha deciso di scagliare una pietra su di una donna che aveva l’unica colpa di trovarsi sul luogo di lavoro mentre apriva il negozio. Per “fortuna” l’ha colpita sul petto e non sulla testa.

«Chiederò al Sindaco di Bari con apposita interrogazione, se ha ancora l’intenzione di essere indifferente nel proliferarsi nelle strutture comunali abbandonate - conclude Picaro - covi di loschi individui o voglia intervenire per sgomberarli e metterli in sicurezza. Alla lavoratrice barese vanno i miei auguri di pronta guarigione con la promessa che il giorno in cui tornerà a lavorare sarò con lei ad aprire l’attività».