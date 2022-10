Bari, arriva il corso di dialetto con Nico Salatino

BARI - Recuperare la tradizione e portare avanti uno dei tratti più significativi della cultura barese e non solo. È questo lo scopo dell'iniziativa culturale dell'Associazione Ricreativa Culturale La Maison di Bari, che ha lanciato un corso di dialetto barese guidato dall'attore e cabarettista Nico Salatino. Le lezioni, che si terranno nella sede del centro diretto dalla danzatrice e insegnante di pilates e danza moderna Marianna Vitucci, in viale Orazio Flacco 11/19 a Bari, partiranno dall'apprendimento della sociologia del dialetto, passando per la pronuncia, la fonetica, la mimica e la recitazione. Il tutto culminerà in uno spettacolo finale, sempre coordinato da Salatino, in attività da 55 anni, già scrittore di poesie in vernacolo e pièces teatrali. Tutte le informazioni al numero: 333-9233397 e su Facebook e Instagram @lamaison_associazioneculturale.