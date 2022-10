Abbandono dei rifiuti: dalla Regione Puglia 30 milioni in quattro anni

BARI - Negli ultimi quattro anni la Regione Puglia ha investito 30 milioni contro l’abbandono dei rifiuti. È il dato emerso questa mattina nella Fiera del Levante, dove è stato presentato il nuovo piano strategico della Regione alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, del direttore del Cnr sulle Acque, Vito Felice Uricchio, e Fiorenza Pascazio, delegata per la sezione Ambiente di Anci Puglia.

«Un fenomeno che, se non arginato in tempo e con misure adeguate - ha commentato l’assessore Maraschio - rischia di diventare di vaste dimensioni purtroppo, nonostante gli interventi significativi che come Regione Puglia stiamo mettendo in campo da tempo. È un fenomeno che stiamo affrontando in maniera complessiva con le analisi delle cause. Da oltre un anno, inoltre, presso la Regione Puglia, è insediato un tavolo tecnico - che si riunirà tra l’altro proprio questo pomeriggio - per analizzare le cause e intervenire in maniera efficace. Sul piano della prevenzione, inoltre, sono tante le azioni che stiamo promuovendo e coordinando- Non soltanto azioni di repressione ma anche prevenzione, come la campagna di informazione. E non ultimo, un accordo con il Cnr e le Forze dell’Ordine, per la repressione e il contrasto».

«L'Anci Puglia - ha sottolineato Pascazio - ha dato un contributo importante di supporto e affiancamento alla Regione nella definizione di questa strategia. Ogni giorno, d’altronde, in ogni comune, ciascun sindaco e amministratore è impegnato quotidianamente e attivamente nella prevenzione, innanzitutto, nel contrasto e nella pulizia lì dove purtroppo i rifiuti sono stati già abbandonati».