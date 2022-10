BARI - «Nessun aiuto all’orizzonte per i viticoltori pugliesi colpiti dalla pesante crisi che sta attanagliando il comparto vitivinicolo. Un dato di fatto di cui, purtroppo, siamo costretti a prendere atto a margine dell’intervento dell’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, nel corso dei lavori del Consiglio regionale».

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese e consigliere di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che prosegue: «Mentre il governo Emiliano disquisisce della promozione del vino e dell’olio, non interviene concretamente e rapidamente per dare sollievo a un settore, quello vitivinicolo, che sta pagando un prezzo altissimo alla crisi. Perché, se da un lato registriamo un crollo dei prezzi per l’uva, così come una giacenza rilevante della vendemmia scorsa nelle cantine pugliesi, dall’altro vediamo come questo problema si è andato ad aggiungere alla lievitazione dei costi dell’energia».