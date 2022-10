Bari, un uomo obeso si rompe la gamba in casa: portato giù dal 7° piano con l’autoscala

BARI - Ieri mattina intervento straordinario dei vigili del fuoco in via Sabotino, al quartiere Carrassi, per trasportare una persona obesa che necessitava del ricovero in ospedale a causa di una frattura ad una gamba, con ogni probabilità frutto di una banale caduta domestica.

I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l’autoscala per trasportare l’uomo - a quanto pare anche alle prese con la positività al Covid - dalla sua abitazione situata al settimo piano fino al piano strada, dove il personale del servizio di emergenza «118» lo ha poi preso in consegna per portarlo in ospedale. L’intervento dei pompieri si è reso necessario poiché il personale paramedico ha riscontrato difficoltà oggettive nell’utilizzare sia l’ascensore sia la tromba delle scale per trasbordare l’uomo, abbondantemente oltre quintale di peso, giù al piano terra.

Sono quindi state necessarie un paio d’ore per far giungere il malcapitato a destinazione e poi in ospedale affinché potesse ricevere le cure di cui necessitava.