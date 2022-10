Fiera del Levante, i voli acrobatici nei cieli incantano Bari

BARI - Le Belle Storie Non Finiscono Mai, lo spettacolo di Elisa Barucchieri e la sua ResExtensa Dance Company, incanta l’85esima Campionaria generale internazionale della Fiera del Levante a Bari. Creato proprio per questa edizione è un omaggio alla bellezza e agli 85 anni dell’attesa manifestazione. Un racconto che passa di generazione in generazione, sulla lunga e affascinante storia della Fiera. Cinquanta figuranti con la regia e i testi firmati da Gianpiero Francese.