Bari, mensa ospedale poco pulita e souvenir in ceramica non sicuri: controlli e sanzioni dei Nas

BARI - I carabinieri del N.A.S. di Bari hanno ispezionato la mensa di una struttura ospedaliera di Bari gestita da una società con sede fuori regione, e nel corso dell'attività hanno rilevato carenze igienico-sanitarie e strutturali (mancanza di pulizia ordinaria e straordinaria nei locali di lavorazione e cottura pasti, nonché all’interno dei frigoriferi). È stata comminata una sanzione di mille euro.

In un'altra operazione sempre i militari del N.A.S. hanno scoperto e sequestrato circa 82mila articoli artigianali personalizzati, risultati irregolari. Nel corso di un'ispezione in un esercizio commerciale di Monopoli (Ba) hanno constatato la vendita di migliaia di souvenir in ceramica privi di marcatura CE e dell’etichettatura con le indicazioni previste dalla legge relative, tra l’altro, ai materiali utilizzati per produrli ed alle precauzioni d’uso. Tutto il materiale, del valore di circa 328mila Euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre alla titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa pari a mille Euro.