A Bari centro antidiscriminazioni, un sostegno alle vittime

BARI - Sensibilizzare la cittadinanza e sostenere le persone vittime di discriminazione o violenza o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere sono due degli obiettivi del centro "Antidiscriminazioni" dell’assessorato comunale al Welfare del Comune di Bari presentato questa mattina. Gli sportelli sono stati avviati nei centri servizi per famiglie di: Japigia (via Giustina Rocca 9), Torre a Mare (via Morelli e Silvati), Carbonara (via Costruttori di Pace) e San Pio (via della Felicità). A questi si aggiungeranno, informano dal Comune, a breve altri sportelli antidiscriminazione negli spazi delle università baresi. Tra i servizi erogati, tutti gratuiti, ci sono anche la consulenza psicologica, sociale e legale, l’organizzazione di gruppi di mutuo aiuto, di sostegno e parola per adulti, minori e genitori, il pronto intervento in emergenza (attivo H24).

Nel corso della presentazione è stato proiettato lo spot girato in collaborazione con il BiG Bari International Gender Festival (disponibile al link https://we.tl/t-IzWBmcosqr), che illustra i servizi offerti dal Centro a supporto delle vittime. All’incontro sono intervenuti tra gli altri l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, il coordinatore dell’Unar ( Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) della presidenza del Consiglio dei Ministri Mattia Peradotto e la coordinatrice del centro antidiscriminazioni Marika Massara. II centro, gestito dalla cooperativa sociale Medihospes nell’ambito delle attività della Rete dei Centri Antiviolenza SanFra, ha ricevuto un finanziamento pubblico per la fase di start up e per il primo anno di attività da Unar