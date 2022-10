Dal Pnrr 770 milioni di euro: una sfida per cambiare Bari

Caro Direttore, vogliamo riflettere sul futuro di Bari? È un esercizio sempre opportuno; ma indispensabile di questi tempi, alla luce degli investimenti che si realizzeranno nei prossimi anni grazie al PNRR. Una quantificazione di massima (suscettibile di aumenti) di queste risorse raggiunge i 771 milioni. Si tratta di una cifra colossale, dei più cospicui stanziamenti da decenni a questa parte, e che chissà se e quando si potranno ripetere. È un ammontare circa doppio della media delle città italiane, tenendo conto della popolazione. Come si può vedere dai dati della tabella qui in pagina, sono interventi diversificati, che comprendono i grandi progetti della Costa Sud, della stazione e delle nuove reti di trasporto, ma che toccano anche altri ambiti. Sono principalmente risorse che fanno capo all’Amministrazione Comunale. Si aggiungono agli altri investimenti in corso e in programma (come quelli ferroviari).

Come mai tanti soldi? Per il favore del PNRR verso le aree metropolitane rispetto alle altre città, e per la capacità dell’Amministrazione Decaro, di cui va dato atto con piacere, di aggiudicarsi risorse messe a bando grazie a buoni progetti, a partire dal caso degli interventi sulla stazione (programma PINQUA)...

