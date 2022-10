Addio a «Lino della Questura»: storico pizzaiolo di Bari

BARI - La sua pizzeria vicino alla Questura di Bari era un punto di ritrovo che solo il Covid era riuscito a chiudere. E i tanti amici e clienti affezionati ora piangono Pasquale Vassalli da tutti conosciuto come «Lino della Questura» deceduto a 64 anni dopo aver lottato contro un male che lo ha sopraffatto.

Sorridente, gentile e grande lavoratore, attaccato alla sua famiglia con la stessa passione che metteva quando era davanti al suo forno a preparare le pizze. Da qualche tempo, dopo la chiusura del suo locale, lavorava in una pizzeria a Barivecchia, ma la volontà era quella di andare in pensione e dare una mano al figlio Fabio, che nel frattempo aveva aperto un’altra pizzeria.

«Stiamo ricevendo tante telefonate e messaggi, testimonianze di affetto che ci fanno tanto piacere e che ci fanno comprendere quanto fosse amato – sottolineano i figli -. I clienti per lui erano la cosa più importante e ha fatto sempre in modo che lasciassero il locale soddisfatti».