Bari, in vendita il materiale non sanitario dell'ex ospedale nella Fiera del Levante

BARI - I moduli prefabbricati, gli impianti e tutto il materiale non sanitario del dismesso ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari è in vendita. Il Policlinico di Bari, a cui la Regione Puglia ha chiesto di procedere alla disattivazione della struttura e al conseguente ripristino dei luoghi, ha avviato una indagine di mercato finalizzata a verificare l’interesse all'acquisto dei beni non più utilizzabili a fini sanitari.

La procedura, analoga a quella utilizzata per la vendita delle strutture dismesse in occasione dell’Expo 2015 di Milano, prevede che siano a carico dell’acquirente tutte le operazioni di smontaggio e recupero delle componenti impiantistiche, dei moduli strutturali e dei macchinari presenti e lo smaltimento del materiale inutilizzabile. Le attrezzature sanitarie presenti all’interno della struttura, intanto, sono state acquisite a patrimonio aziendale e saranno presto ricollocate all’interno dei reparti ospedalieri.

