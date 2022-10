Bari, assalto a portavalori fuori da ufficio postale a Poggiofranco: banditi via col bottino

BARI - Assalto a un portavalori questa mattina a Bari, all'esterno dell'ufficio postale in via Lucarelli, quartiere Poggiofranco. I banditi, in quattro, con armi e i volti coperti, hanno assaltato un veicolo Ivri che aveva consegnato dei plichi con cose di valore, e secondo le prime indiscrezioni sarebbero fuggiti con il bottino. Non ci sono feriti. Sul posto la polizia per le indagini.