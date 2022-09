Camion si ribalta in autostrada perdendo il carico ferroso: chiusa A14 tra Molfetta e Bitonto

Intorno alle 6:30 di questa mattina, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto in direzione Taranto per un incidente avvenuto all’altezza del km 657,4, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti di cui uno, ribaltandosi, ha disperso il carico composto da materiale ferroso.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, non si registrano code.

Agli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire alla stazione di Molfetta, percorrere la SS16 “Adriatica” e rientrare in autostrada alla stazione di Bitonto.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.