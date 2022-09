Voce e musica in gioco, aggiornamento professionale con tre artisti alla Asl di Bari

BARI - Dal 27 al 30 settembre gli operatori della Neuropsichiatria Infantile della Asl Bari, diretta dal dott. Vito Lozito, partecipano ad un aggiornamento professionale con tre Artisti di Livello Internazionale: Andrea Gargiulo, Stefano Corradi e MariTé K.

Sotto la direzione scientifica del dott. Paolo Giannini, con la collaborazione di Stefano Costa e Mariangela Scaramuzzi, nelle quattro giornate affronteranno un percorso dove Voce e Musica saranno le chiavi per aprire il mondo dell’empatia e dell’emotività personali e professionali. Con laboratori esperienziali diretti separatamente e congiuntamente dai tre artisti scopriranno come ‘Voce e Musica in Gioco’ possano arricchire il loro mondo interiore e quello dei loro piccoli pazienti. I laboratori saranno la base per Percorsi Futuri che la ASL BARI intende, attraverso gli Operatori della NPIA, portare nelle Scuola di ogni Ordine e Grado per contrastare fenomeni quali il Bullismo, la Dispersione Scolastica, l’Inclusione delle Diversità e delle Disabilità.

Il Corso di Aggiornamento si terrà presso l’Auditorium Arcobaleno ex CTO, Lungomare Starita, 6 ASL BARI, con Venerdì 30 quale giornata cruciale che vedrà l’Intervento Congiunto dei tre Artisti.