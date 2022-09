Bari, appartamento in fiamme in via Amendola: strada chiusa, Vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Amendola a Bari, ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Non si hanno al momento ulteriori dettagli se non che il rogo si è sviluppato in una casa all'incrocio con viale Einaudi. Sul posto tre squadre di pompieri, la strada è stata chiusa per consentire le operazioni.