Tregua dall'estate, arriva la pioggia in Puglia: scatta l'allerta gialla

BARI - La Puglia dice addio a questo primo assaggio di clima estivo: in arrivo pioggia e temporali. A comunicarlo è la Protezione Civile regionale che ha diramato un'allerta gialla per piogge e temporali valida per questo pomeriggio, fino alle 20. Previste precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Da domani, invece, torneranno condizioni di sereno.