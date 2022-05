Puglia, 240 milioni di euro di investimenti per i consorzi di bonifica

BARI - Nel settore irriguo, sono stati progettati e cantierizzati interventi del valore di 40 milioni di euro da realizzare entro il 2023: è quanto è emerso oggi durante le audizioni in IV commissione consiliare dei manager dei Consorzi di bonifica commissariati. Per quanto riguarda in canali, sono stati spesi - è stato detto - circa 50 milioni per la bonifica, mentre è prevista una spesa di 200 milioni per il completamento o recupero di alcune infrastrutture, come gli acquedotti rurali del territorio murgiano. Servirà invece almeno un altro mese per capire quale strada intraprendere per l'eventuale stabilizzazione dei lavoratori dei Consorzi.