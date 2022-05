Covid in aumento, raccomandato uso mascherine al Palagiustizia di Bari

BARI - «E' vivamente raccomandato l’uso delle mascherine in tutti i luoghi caratterizzati da contestuale presenza di più persone e quindi corridoi, aule di udienza, uffici occupati da più giudici e unità di personale e zone di stazionamento». Lo scrive il presidente del Tribunale di Bari Alfonso Pappalardo nel decreto con il quale, a oltre due anni dall’inizio della pandemia che ha fortemente limitato l’attività giudiziaria e l’accesso ai palazzi di giustizia, comunica la cessazione di tutte le limitazioni con la fine dello stato di emergenza, raccomandando però di continuare ad usare i dispositivi di protezione individuale.

«L'utilizzo della mascherina - si legge nel decreto - è da osservarsi anche durante la celebrazione delle udienze da parte di tutti coloro che vi partecipano (magistrati, avvocati, personale amministrativo, parti, testimoni, periti)». Il provvedimento riguarda soprattutto l’edificio di Poggiofranco (dove hanno sede il Tribunale penale e la Procura), «considerata l’intensità della curva epidemiologica in Puglia e «considerate - spiega il presidente - le piccole dimensioni degli spazi che caratterizzano l’edificio di via Dioguardi». Anche per quanto riguarda il palagiustizia di piazza De Nicola, sede di Corte d’Appello e Procura Generale, il presidente Franco Cassano e la Pg Annamaria Tosto, dando atto che non esiste ormai alcun obbligo di legge legato alla pandemia, con un documento congiunto raccomandano ancora «l'uso delle mascherine».