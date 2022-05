Auto contro moto nel Barese: centauro 54enne muore sul colpo, ferita la compagna

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 145 tra Altamura e Cassano Murge, nel Barese, all'altezza dello svincolo per la SP97 che conduce a Mellitto: un'auto e una moto si sono scontrate e il centauro, un 54enne della provincia di Roma, è morto nell'impatto. Era a bordo della sua Ducati che si è scontrata con una Ford: la compagna della vittima, ferita, è stata condotta in ospedale, mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.