Bari, incendio distrugge capannone industriale: paura nella notte

BARI - Indagini sono in corso da parte della Polizia per accertare le cause di un vasto incendio che nella notte ha interessato e completamente distrutto i capannoni della Beltom, azienda nella zona industriale di Bari, che commercializza prodotti per l’estetica e cosmetici. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo che non ha provocato feriti ma ha causato danni ingenti ancora in corso di quantificazione. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso. Gli investigatori hanno intanto acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare il punto di innesco e ricostruire la dinamica di propagazione delle fiamme.