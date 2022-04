Baby genio barese re della matematica: a 13 anni vince campionati italiani

BARI - Si chiama Samuel Stripoli, 13enne studente della scuola media Massari-Galilei di Bari ed è tra gli italiani più veloci nel calcolo mentale. Un baby genio re della matematica che si è classificato al primo posto nella sua categoria ai campionati nazionali, svoltisi a inizio aprile nell’università Luiss di Roma. Nella sezione aperta agli studenti delle medie Stripoli, che per il secondo anno di fila è anche semifinalista nelle olimpiadi di logica Kangourou, è salito sul gradino più alto del podio. Inoltre nella competizione, che in totale ha coinvolto oltre 400 concorrenti in tutte le categorie, il 13enne barese si è piazzato all’ottavo posto assoluto con il punteggio di 354 su 400.