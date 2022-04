Su Striscia la notizia il degrado della storica Villa Lamberti a Bari

BARI - Il capoluogo pugliese torna protagonista di un servizio di Striscia la Notizia: è il caso di Villa Lamberti, dimora settecentesca nell'area dello Stadio San Nicola. La struttura, come mostrato in tv dall'inviato Jimmy Ghione, è in completo disfacimento, con rifiuti, verde non curato e resti di masserizie tra antichi pavimenti e reperti artistici che andrebbero recuperati. Non solo, il filmato mostra anche pozzi aperti sul pavimento senza nessun segnale di pericolo, che potrebbero quindi far cadere gli incauti visitatori.

Dopo la visita alla storica dimora, Ghione ha chiesto spiegazioni al sindaco di Bari Antonio Decaro: «La villa appartiene a privati, quindi l'amministrazione pubblica non può intervenire - spiega - Quello che posso promettere è che comunque contatterò i privati per far mettere in sicurezza l'area».