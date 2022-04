Cadono in un burrone sul Monte Cervati, salvi tre escursionisti baresi

BARI - Doveva essere una giornata di festa a contatto con la natura e per poco ci scappava la tragedia. Tre escursionisti di origini baresi, sono stati salvati dai Vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero, dopo essere scivolati in un burrone sul Monte Cervati nell'Appennino lucano in provincia di Salerno. Nel primo pomeriggio, i tre avevano lasciato il rifugio situato a circa 1.600 metri di altitudine, per dirigersi lungo un sentiero che portava al comune di Piaggine, dove avevano parcheggiato le loro auto. Probabilmente a causa del gelo, sono scivolati nel burrone. Scattato l'allarme, subito è partita la macchina dei soccorsi, che ha visto all'opera non solo i reparti speciali "Speleo Alpino Fluviale" ma anche il personale eli-soccorritore. I tre ragazzi sono stati portati in salvo nella sede del reparto Volo vigili del fuoco di Pontecagnano, per essere sottoposti ai controlli da parte del personale del 118. Fortunatamente per loro solo tanto spavento ma nessuna ferita rilevante.