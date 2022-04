Bari, vertenza Palace: hotel chiuso e non per crisi

BARI - Sessantanove lavoratori prigionieri di una diatriba. La vicenda Palace è quasi un paradosso: un albergo che chiude e per il quale non si trova una soluzione. Nel frattempo la struttura è stata svuotata e anche l’insegna smontata

«Dopo un bel braccio di ferro almeno ora i lavoratori hanno la cassa integrazione e si stanno cercando nuovi soggetti interessati - spiegano dalla Cigl Bari -, ma la crisi non nasce da un problema economico. Uno tra gli alberghi più belli e rilevanti, nel centro della città, si trova in crisi per un contenzioso tra il proprietario dell'immobile e l'affittuario. Non sono ragioni finanziarie, perché non ci sono turisti o ospiti, o per per altri motivi. I 69 lavoratori (tralasciando l’indotto) pagano per questioni legate ad una imprenditoria che non sa fare la sua parte. Ecco perché noi chiediamo alla Regione: “se volete dare sostegno e finanziamenti, fondi a questi soggetti imprenditoriali che arrivano distruggono e vanno via, vi dovete assicurare che non siano dei predatori, che sanno solo speculare sulla necessità che ogni persona ha di lavorare».