Il Policlinico di Bari apre un ambulatorio per le rifugiate dall'Ucraina

BARI - C'è anche il Policlinico di Bari tra i 45 ambulatori ginecologici dedicati alle donne provenienti dall’Ucraina promossi in 13 regioni italiane da Fiaso e Sigo in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra oggi. La clinica di Ginecologia e Ostetricia ha aperto un punto per le visite e gli esami diagnostici al piano terra del reparto: sarà possibile rivolgersi agli specialisti il venerdì dalle 8 alle 10 su prenotazione chiamando il numero 080.5593189. Le rifugiate ucraine potranno accedere a servizi diagnostici e clinici dedicati ed essere assistite per urgenze ostetriche e ginecologiche e per la prevenzione e il follow up delle patologie ginecologiche.

Oltre ai test per lo screening Covid19 e alle vaccinazioni, le donne ucraine potranno rivolgersi per ecografie o pap test o tamponi vaginali. «Il principio su cui si fonda il servizio sanitario nazionale è quello della solidarietà e non possiamo sottrarci davanti a chi soffre: è un dovere offrire cure specializzate e assistenza sanitaria dedicata a chi è in difficoltà», commenta il direttore generale Giovanni Migliore.