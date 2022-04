L'Oncologico di Bari cerca partner industriali per ricerca

BARI - L’Istituto Tumori «Giovanni Paolo II» di Bari chiama a raccolta aziende che si occupano di innovazione tecnologica e strutture di ricerca per potenziare i progetti di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. E’ partita la consultazione pubblica per la costituzione di un albo di potenziali partner industriali da coinvolgere nella ricerca.

Le aziende e le strutture di ricerca interessate potranno presentare la propria candidatura e, una volta iscritte all’albo, potranno essere coinvolte in un’ottica di condivisione della conoscenza, in percorsi di ricerca e di sviluppo di prodotti e servizi sanitari, con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni tecnologiche per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori.

La collaborazione fra l’istituto oncologico di Bari e i suoi potenziali partner rientra nel progetto KISS, Knowledge Information Sharing Strategy, presentato dall’Istituto Tumori di Bari e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico. I settori dell’innovazione tecnologica di interesse dell’Istituto sono: nanotecnologie, meccatronica, informatica e telecomunicazioni, big data analysis, farmacologia.