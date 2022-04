Lotta alla contraffazione, accordo tra Comune di Bari e Agenzia Dogane

BARI - È stato siglato questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il protocollo d’intesa tra la Città di Bari e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli finalizzato alla lotta alla contraffazione e alle frodi a tutela del consumatore e delle imprese. A siglare l’accordo sono stati il sindaco Antonio Decaro e il direttore generale di ADM Marcello Minenna alla presenza del comandante della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo e dell’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone.

La Città di Bari, attraverso l’azione del corpo di Polizia Locale, e l’Agenzia, attraverso i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari, proseguono nell’attività di collaborazione per rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione, favorendo la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore e il turista negli acquisti, contrastando l’evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata e consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato più trasparente, fondato sui principi della sicurezza dei prodotti.

«Siamo convinti che la collaborazione e la sinergia istituzionale siano il primo antidoto per scongiurare qualsiasi forma di illegalità sul territorio - ha esordito il sindaco di Bari a margine della sigla del protocollo -. Nel caso specifico della lotta alla contraffazione, questo documento è la conferma di una collaborazione che va avanti da anni e che ha permesso alla città di Bari di contare su un presidio costante sul territorio, che si tratti di interventi su grossa scala, penso alle azioni di sequestro sui fuochi pirotecnici a ridosso delle festività, o di più piccola entità come la vendita di merci alimentari non controllate che possono essere un rischio per la salute dei cittadini».