Bari Centrale, guasto alla linea elettrica: treni in ritardo o cancellati, disagi alla circolazione ferroviaria

BARI - Grandi disagi oggi sulla linea ferroviaria intorno al nodo di Bari Centrale per un guasto alla linea elettrica. Dalle 5.50 di stamattina il traffico è sospeso tra Bari Centrale e Bari Santo Spirito, ed è in corso l'intervento dei tecnici. Molti i treni che hanno accumulato ritardo, in atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Notizie in tempo reale su https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html