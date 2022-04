Internet: «Bari prima con 98% copertura fibra ottica a 1Gigabit»

BARI - «Bari è al primo posto in Italia tra le città metropolitane con il 98% di copertura della fibra ottica a 1 Gigabit. Manca poco per rendere la città completamente connessa». Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro. «Questo - evidenzia - significa avere collegamenti più veloci, servizi più efficienti e possibilità per famiglie e aziende. Tra qualche giorno attiveremo la fibra comunale che permetterà di connettere tutti gli oggetti intelligenti, che in questi anni abbiamo installato in città, a un unico sistema informatico per la raccolta e analisi dei dati, così da offrire servizi migliori ai cittadini». Cominceremo con le telecamere - conclude - per poi passare ai semafori e ai pali della pubblica illuminazione, che connessi tra loro saranno più efficienti».