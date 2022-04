Bari, tamponamento tra 3 auto sulla S16: due feriti

BARI - Incidente tra tre auto sulla strada statale 16 “Adriatica” a Bari: due persone sono rimaste ferite nel tamponamento. Il tratto è attualmente interdetto – in direzione nord– in corrispondenza del km 802,500. I due feriti sono stati portati in ospedale. Sul posto il personale Anas, il 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'impatto. Al termine delle operazioni di recupero dei veicoli, oltre che di pulizia del piano viabile sarà ripristinata la regolare circolazione.