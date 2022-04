Il Principe Alberto di Monaco torna a Terlizzi: la visita il 20 aprile

BARI - Non solo nella Bat: il principe Alberto II, sovrano di Monaco, sarà in visita ufficiale anche a Terlizzi il prossimo mercoledì 20 aprile 2022. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, cui il Comune di Terlizzi ha recentemente aderito.

In realtà per il Principe Sovrano Alberto II si tratta di un ritorno nella cittadina pugliese, feudo dei Grimaldi dal 1532 al 1641: già nel 1997, infatti, l’allora Principe ereditario fece visita a Terlizzi. Risale al 2020, invece, il primo incontro tra il sindaco Ninni Gemmato e il principe Alberto II, a Rimini, in occasione di un evento di scambio culturale e promozione del territorio al quale presero parte tutti i comuni italiani che fanno parte dell’associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco.

Venticinque anni dopo la storica visita del 1997, il Principe Alberto tornerà dunque nella “Città dei Fiori”, questa volta in veste di capo di Stato. Il 20 aprile prossimo sarà accolto dal sindaco Gemmato, alla presenza del Prefetto di Bari Antonia Bellomo, del vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo- Terlizzi Mons. Domenico Cornacchia e delle massime autorità politiche e militari regionali e cittadine.

Per l'occasione sarà esposta, all’interno della pinacoteca comunale “Michele de Napoli” la croce processionale d'argento (argentiere napoletano del terzo decennio del XVII secolo) donata da monsignor Onorato Grimaldi signore di Terlizzi e Arciprete della nullius diocesis dal 1632 al 1639 al capitolo della Collegiata.

La visita ufficiale avrà inizio a partire dalle ore 14.30 secondo il seguente programma:

Via Giovinazzo (incrocio con viale dei Giardini)

scoprimento della targa d’ingresso “Terlizzi sito storico Grimaldi”;

Via Sarcone

visita alla chiesa di Santa Maria la Nova;

Piazza Cavour

esecuzione degli inni europeo e nazionali;

deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti;

saluto della città di Terlizzi a Sua Altezza Serenissima Alberto II Principe Sovrano di Monaco;

Corso Umberto (mercato Lioy, antico sito del Castello)

scoprimento della lapide commemorativa della Signoria dei Grimaldi di Monaco (1532-1641)

Piazza Don Tonino Bello

visita alla concattedrale San Michele Arcangelo;

La visita si concluderà presso la Pinacoteca Comunale “Michele de Napoli” dove avverranno i saluti ufficiali, lo scambio dei doni e il discorso Sua Altezza Serenissima Alberto II Principe Sovrano di Monaco. Per motivi di sicurezza, l’accesso sarà riservato solo ai rappresentanti istituzionali invitati.