Bari, multato per il grattino scaduto botte all’ausiliario del traffico

CRONACA DI BARI - Maltrattati, malmenati, bistrattati, sbeffeggiati, strapazzati: in una parola, tartassati. Dura la vita per gli ausiliari del traffico (detti anche vigilini), ma anche per gli autisti ed i controllori dell’Amtab, sempre più presi di mira dalla parte peggiore di un’utenza convinta di poter infischiarsene delle strisce blu, di non pagare il grattino, di potersi arrogare il diritto di usufruire del trasporto pubblico gratuitamente.

Non passano giorni che le cronache non registrino aggressioni ai danni di esponenti di quella che potremmo definire, verbali di Pronto soccorso alla mano, la categoria di pubblici lavoratori forse più tartassata di Bari. Ne sa qualche cosa l’ausiliario del traffico che l’altra sera in via Melo a Bari ha elevato una sanzione di 41 euro (che pagati nei primi 5 giorni dalla notifica diventano 28,70) ad un automobilista reo di aver violato le regole che disciplinano l’occupazione delle aree di sosta a pagamento. Il «grattino» regolarmente esposto sul cruscotto della vetture parcheggiata tra le strisce blu era scaduto.

L’ausiliario della sosta come regolamento impone, ha proceduto a contestare e verbalizzare la violazione. Quando il proprietario dell’auto ha trovato la contravvenzione sul cruscotto è andato su tutte le furie e dopo aver ricoperto il «vigilino» di improperi lo ha colpito con un casco da motociclista e si è allontanato.

L’ausiliario ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici che hanno fissato una prognosi superiore ai sette giorni. «Piena solidarietà ed auguri di pronta guarigione a questo dipendente dell’Amtab, mentre era in servizio - scrive in una nota Michele Picaro, consigliere di opposizione al Comune -. Ancora una volta assistiamo ad episodi di violenza nella nostra città. Appare paradossale che altre regioni, abbiano approvato una legge che riconosce l’attività di verifica e controllo degli ausiliari della sosta a quello di polizia amministrativa, equiparandone il ruolo a quello di pubblico ufficiale».

«Eppure - conclude Picaro - da anni i sindacati molto sensibili al tema della sicurezza dei dipendenti Amtab hanno chiesto di poterli dotare di body cam e, per l’appunto, di riconoscergli l’incarico di polizia amministrativa».

L’ausiliario del traffico è una figura utile e talvolta preziosa nell’ecosistema del traffico urbano. Nonostante questo troppo spesso gli automobilisti si trovano a inveire contro i «vigilini» la cui presenza viene percepita con fastidio dagli utenti della strada più indisciplinati.

Gli agenti della Polizia locale sono autorizzati a effettuare delle sanzioni in merito a tutte le trasgressioni del Codice della Strada. I compiti degli ausiliari del traffico sono invece limitati. Non possono fare nessuna multa relativa alla circolazione dei veicoli: a loro spetta infatti il controllo delle soste e delle fermate dei veicoli. Possono sanzionare l’automobilista che non ha esposto il ticket in un parcheggio a pagamento. Allo stesso modo, può fare una multa a chi parcheggia in una zona di sosta o in una corsia riservata ai mezzi pubblici. Pur non essendo degli agenti di polizia possono richiedere all’automobilista documento d’identità e patente di guida.

Tra le aggressioni più violente va segnalata quella dello scorso febbraio a Canosa dove un pregiudicato 46enne del posto è stato arrestato per aver preso a pugni e calci un ausiliario del traffico che poco prima lo aveva sanzionato. L'ausiliario è finito ospedale con trauma cranico, una cervicalgia da contraccolpo e fratture nasali con prognosi di un mese.